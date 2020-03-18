"По оценкам Ростуризма и туроператоров, в мире сейчас находится около 100 тысяч организованных туристов из России. Большинство из них находятся в странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, а также в Турции. Из того небольшого количества стран, которые не закрыты в связи с распространением коронавируса, туристы возвращается планово, в соответствии с купленными билетами", — сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

Как напоминает Ростуризм, во многих европейских и ряде других стран введены жесткие ограничительные меры, связанные с передвижениями по этим странам, а также с ограничением полетных программ из России в них.

"Ростуризм настоятельно рекомендует всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата в Россию. При этом, организованные туристы вернутся в Россию либо в соответствии с ранее выписанными билетами, либо туроператор предложит в случае наличия такой возможности, альтернативные варианты вылета", — сообщает ведомство.