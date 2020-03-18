"С 18 марта приостанавливается авиасообщение со Шри-Ланкой для предотвращения распространения коронавируса в стране. В связи с этим AZUR air прекращает выполнять рейсы в Коломбо в рамках зимней летной программы. До 25 марта авиакомпания обеспечит вывоз пассажиров, находящихся на Шри-Ланке", — говорится в сообщении.

"Власти Вьетнама приостанавливают выдачу виз на 30 суток, начиная с 18 марта, и ограничивают въезд в страну. По состоянию на 23:00 мск 17 марта AZUR air не осуществляет ввоз туристов во Вьетнам. Пассажиров отмененных рейсов просим обращаться по месту приобретения путевок для переоформления или возврата", — сообщает авиакомпания.