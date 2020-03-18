В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом в Белом доме руководители соответствующих отраслевых групп сообщили, что им потребуется $100 млрд для сохранения рабочих мест и $50 млрд для обслуживания долгов компаний, предупредив, что половина отелей в стране могут закрыться в текущем году.

Вдобавок к этому обсуждается вопрос о предоставлении помощи в размере $100 млрд смежным предприятиям, таким как компании, предоставляющие услуги по прокату автомобилей, и туристические агентства, отмечается в статье.

"Коронавирус уже оказал более серьезное экономическое воздействие на гостиничную индустрию, чем 11 сентября и рецессия 2008 года вместе взятые", — заявил Чип Роджерс, глава Американской ассоциации отелей и средств размещения (American Hotel and Lodging Association), слова которого приводит WSJ.

Согласно прогнозам отрасли, расходы американцев на путешествия, включая внутренние и международные авиаперелеты, сократятся на $355 млрд из-за вируса.

Ранее сообщалось, что американские авиакомпании ведут переговоры с правительством США о мерах финансовой поддержки, совокупный объем которых может составить до $50 млрд — это более чем в три раза превышает объем помощи, полученной сектором после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Американский авиастроительный концерн Boeing просит о финансовой помощи в размере не менее $60 млрд для поддержки всей аэрокосмической отрасли в США, поскольку он сам, его поставщики и клиенты-авиакомпании столкнулись с серьезным кризисом в результате пандемии коронавирусной инфекции.

После встречи с представителями гостиничной отрасли Трамп заявил, что понимает проблемы, которые они в настоящее время испытывают, и пообещал оказать поддержку.