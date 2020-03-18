"На сегодняшний день 159 стран и регионов заражены коронавирусом. Это говорит о том, что мы столкнулись с беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, к которому человечество должно отнестись со всей ответственностью, обеспечивая в первую очередь защиту здоровья и жизни людей. Во-первых, я подал в конгресс запрос на объявление общенациональной чрезвычайной ситуации, и мы надеемся на ее быстрое одобрение. Мы также решили закрыть сухопутные, морские и воздушные границы страны на следующие 15 дней. Эти и последующие меры вступят в силу в 6:00 19 марта", — цитирует газета Медину.

По словам президента, начиная с четверга границы страны будут открыты только для самолетов, прилетающих для эвакуации иностранцев, а также грузовых судов.

Как отмечает издание, в стране будут отменены все национальные и международные мероприятия, публичные шоу, культурные и спортивные мероприятия, а также закрыты бары и клубы. Рестораны будут работать только на доставку еды на дом. Действует запрет и на заходы круизных лайнеров в порты страны.

В понедельник Доминикана приостановила до 15 апреля авиасообщение со странами Шенгенского соглашения, а также с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Россия была внесена в этот список, однако позже ее исключили из него.

По данным Роспотребнадзора на 18 марта, в Доминикане зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом.