"В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, с 19 марта власти ОАЭ временно ограничивают въезд в Эмираты для всех иностранных граждан. Это распространяется в том числе на граждан государств, с которыми заключены международные соглашения об отмене визовых требований, либо достигнуты договоренности о выдаче виз по прибытии", — говорится в сообщении посольства.

Таким образом, сообщает дипмиссия, с 19 марта въезд в страну россиян-владельцев служебных и общегражданских заграничных паспортов приостанавливается. Срок снятия ограничения не обозначен.

"В данной ситуации настоятельно рекомендуем россиянам, находящимся в ОАЭ с туристическими, частными, деловыми и иными целями, воспользоваться ближайшими рейсами для возвращения на родину", — отметили в посольстве.

В ОАЭ по состоянию на 18 марта зафиксировано 113 случаев коронавируса. Всего в мире число заболевших приближается к 200 тысячам.