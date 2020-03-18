Курс евро в 10:37 мск составил 85,14 руб./$1, прибавив 2,24 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 77,33 руб./EUR1 — плюс 1,89 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,05 рубля — до 80,85 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно снижается в начале торгов в среду, так как участники рынка реагируют на снижение интереса к рисковым активам в условиях неопределенности относительно состояния мировой экономики из-за эпидемии коронавируса. По словам аналитиков, инвесторам необходимо увидеть, что число инфицированных COVID-2019 начало снижаться, прежде чем мировые рынки, включая валютные площадки emerging markets, смогут найти дно.

Заметное давление на рубль оказывает также возобновление снижения цен на нефть. К 10:37 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на лондонской бирже ICE Futures на 1,15% к уровню закрытия и торговались у $28,4 за баррель. Фьючерсы на май на WTI опустились к этому времени в Нью-Йорке на 2,01% — до $26,78 за баррель.