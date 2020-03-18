"У нас все готово: самолеты готовы, документы, посольство. Проблема в увязке черногорской стороной разреш

Источник отметил, что три спецборта авиакомпании "Победа" готовы вылететь с российскими гражданами, однако не могут получить соответствующее разрешение.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что черногорские граждане в РФ "не систематизированы", а черногорская сторона никак этим вопросом не занимается.

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.

Во вторник "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Победа" сообщали, что не могут добиться от властей Черногории разрешения на вывоз из Тивата более тысячи своих пассажиров.