Остановить работу должны не только большие казино, но и отдельно стоящие игровые автоматы. Также власти потребовали закрыть бары, кинотеатры, спортивные залы и все организации, в работе которых нет крайней необходимости. Рестораны открыты, но они не могут принимать посетителей, только продавать еду навынос.

Соответствующее заявление сделал губернатор Невады Стив Сайсолак вечером во вторник, дав компаниям меньше суток на исполнение распоряжения.

"Люди умирают. С каждым днем, что мы откладываем закрытие, умирает десяток людей", — заявил Сайсолак.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех граждан не собираться компаниями более 10 человек, а пожилых — вообще не выходить из дома.

В США коронавирусом заразились уже 6,5 тыс. человек, 114 из них скончались.