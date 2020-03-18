"На данный момент разрешение Черногории на эвакуацию российских граждан не получено. Почти все отели отказывают заселять наших граждан без справки об отсутствии коронавируса. Среди наших клиентов есть онкобольные, которым необходим приём лекарств. В Черногории они закончились", — сказала представитель "Победы".

По ее словам, на сегодня было запланировано два вывозных рейса, то есть должны улететь почти 400 человек. Вчера из Тивата должен был вылететь один самолет. Всего в Черногории продолжают оставаться около тысячи пассажиров компании.

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.

Во вторник "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Победа" сообщали, что не могут добиться от властей Черногории разрешения на вывоз из Тивата более тысячи своих пассажиров.