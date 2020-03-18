"В стране творится полная сумятица и неразбериха. Филиппинские власти обещают содействовать нашим гражданам и не выполняют обещанное. Все заявленные местными властями спецрейсы отменяются без объяснения причин и уведомления посольства. Мы запросили Москву о предоставлении помощи и максимального содействия в транспортировке россиян на родину", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Президент Филиппин Родриго Дутерте 16 марта объявил о закрытии авиасообщения до 12 апреля и предписании покинуть страну в течение 72 часов всем иностранным туристам. Ситуация обусловлена эпидемией коронавируса.

"Существует большая вероятность застрять на островах до снятия карантина (до 12 апреля). Ситуация становится критической", — сообщает посольство. Российских граждан, которые сейчас находятся на Филиппинах, дипмиссия попросила направить свои данные на почту rus.evac@mail.ru.

Ранее посольство со ссылкой на Philippine Airlines сообщало, что последний международный рейс с острова Себу в Бангкок будет осуществлен 19 марта. Туристов в Маниле власти Филиппин обещали вывезти несколькими спецбортами в среду.