Со среды вводится комендантский час в дневное время для граждан старше 65 лет (до 70 лет в селах) и для всех граждан с 20.00 (22.00 бел.время) до 5.00 (7.00 бел.время). Армия берет под контроль медицинские учреждения, охрану границы и центры временного содержания мигрантов. Сербский президент заявил, что эти меры "жесткие и непопулярные, но необходимы для спасения людей".

"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни", — заявил Вучич на специальной пресс-конференции.

По состоянию на вечер 17 марта число инфицированных коронавирусом в Сербии выросло до 72 человек, в стране введено чрезвычайное положение.

Ранее Сербия закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации в стране и обязала возвращающихся граждан из-за рубежа проходить домашнюю самоизоляцию под угрозой штрафа.