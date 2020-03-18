"По решению премьер-министра, Вьетнам прекращает выдачу всех видов въездных виз на 30 суток с 18 марта. Также с 18 марта все пассажиры, прибывающие из США, всех стран Европы, включая Россию, и Юго-Восточной Азии, будут направляться на 14-дневный карантин. Настоятельно рекомендуем учитывать эти факторы при планировании своей поездки во Вьетнам", — говорится в сообщении дипмиссии.

Посольство РФ во Вьетнаме также призвало граждан РФ, желающих вернуться в Россию, оперативно связываться с российскими загранучреждениями (посольством в Ханое, Генконсульством в Дананге или Хошимине). "Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок", — подчеркнули в дипмиссии.

Как пишут вьетнамские СМИ, возможность въехать в страну сохраняется только у ее граждан и высококвалифицированных иностранных экспертов и рабочих, которые должны предоставить документы о том, что у них нет коронавируса. Запрет на въезд также не распространяется на дипломатов.

Ранее Вьетнам приостановил выдачу виз гражданам Ирана, Китая, Южной Кореи, Италии, а позже всех стран Шенгенской зоны и Великобритании.

На вторник в стране было зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом.