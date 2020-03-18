"В связи с острой ситуацией, складывающейся в результате предпринимаемых различными странами мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, ведущих к установлению различных, в том числе транспортных, ограничений, Генконсульство Российской Федерации в Стамбуле настоятельно рекомендует всем российским гражданам, временно находящимся в Турции с туристическими и иными целями, в возможно короткие сроки возвратиться в Россию ближайшими авиарейсами и другими доступными путями", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как напоминают дипломаты, консультации по вопросам возвращения в РФ можно получить по телефонам: +7 499 678 1203 (круглосуточная "горячая линия" Ростуризма) и +7 495 587 8860 (департамент ситуационно-кризисный центр МИД России).

Во вторник посольство РФ в Анкаре предупредило россиян, что они будут депортированы по приезде в Турцию, если в течение двух недель до этого они посещали ряд стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

В Турции число заболевших коронавирусом достигло 98. Во вторник была зафиксирована первая смерть от заболевания 89-летнего гражданина страны.