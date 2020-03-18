Все поезда будут следовать по действующему графику, однако пересечь границу смогут только граждане РФ, говорится в сообщении.

Ранее во вторник Белорусские железные дороги сообщили, что международные пассажирские поезда в сообщении с Россией будут осуществлять перевозки пассажиров в полном объёме до 19 марта.

Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов в сообщении Белоруссия — Россия после 00:00 часов 19 марта и порядке возврата проездных документов будет сообщено дополнительно, говорилось в сообщении БЖД.