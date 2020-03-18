"Согласно постановлению правительства России, с 00.00 18 марта запрещается въезд на территорию РФ иностранцев, в том числе граждан Беларуси. Однако в документе есть оговорка, что будет разрешен транзит иностранцев через аэропорты. Вместе с тем разъяснение данного механизма отсутствовало", — пояснило агентство со ссылкой на пресс-секретаря белорусской дипмиссии Олега Мазуро.

Он отметил, что, согласно поступившему разъяснению, если гражданин Беларуси, к примеру, прилетел из-за границы в Москву в аэропорт Домодедово, то он должен, не покидая транзитной зоны, вылететь в Минск также из этого аэропорта. Он добавил, что пассажирам в обязательном порядке необходимо иметь при себе проездные билеты, подтверждающие факт транзита.

В настоящее время из Домодедово в Минск летает авиакомпания "Белавиа". Из московского аэропорта Шереметьево рейс осуществляется "Белавиа" и российской авиакомпанией "Аэрофлот". В расписании аэропорта Внуково в белорусскую столицу указаны рейсы российской авиакомпании Utair.