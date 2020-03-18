"18 марта подписано распоряжение правительства Киргизии по предупреждению проникновения и распространения коронавируса в республику. Вводится запрет на въезд в республику с 00:00 19 марта иностранных граждан и лиц без гражданства", — сообщил Абдрахманов.

По его словам, исключение составляют водители, осуществляющие международные перевозки, экипажи самолетов и поездов, представители диппредставительств иностранных государств.

"Киргизстанцы могут свободно вернуться домой, пройдя обязательный карантин, если возвращаются из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Иностранцы, находящиеся в Киргизии, могут свободно покинуть республику", — отметил Абдрахманов.

Минздрав Киргизии ранее в среду сообщил, что в стране выявлены три случая заражения коронавирусом. Вирус обнаружен у мужчин 1950, 1958 и 1978 годов рождения, вернувшихся из Саудовской Аравии после совершения малого хаджа.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии, где выявлены случаи заражения коронавирусом, введен режим чрезвычайной ситуации с ограничением въезда и выезда из района.