"Спецрейс "Аэрофлота" вылетел 18 марта из Ташкента в Шереметьево в 7:00 (5:00 мск). На борт зарегистрировались 282 пассажира, граждане России", — говорится в сообщении.

По данным дипмиссии, это граждане РФ, которые должны были вылететь из Узбекистана в Москву 16-18 марта.

В минувший понедельник пресс-служба посольства РФ в Ташкенте сообщила, что дипмиссия прорабатывает вопрос организации спецбортов для соотечественников, желающих покинуть Узбекистан в связи с приостановкой транспортного сообщения.

В Узбекистане, по данным на 18 марта, число зараженных коронавирусом Сovid-19 достигло 13 человек.