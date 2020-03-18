"Будем выходить в правительство РФ с инициативой о включении Иркутской области в перечень регионов, где будет введен такой сбор", — сказал Кобзев в среду, выступая перед депутатами Заксобрания с докладом "О положении дел в 2019 году и основных направлениях областной государственной политики в 2020 году".

По словам Кобзева, собранные средства предполагается направлять на реконструкцию и восстановление памятников деревянного зодчества, которых в регионе около 3,5 тыс.

"До 1 июня должен быть сформирован полный реестр памятников деревянного зодчества, а также способы из реставрации", — добавил Кобзев.

Как сообщалось, Иркутск является одним из 3 городов Сибири, где сохранилась уникальная деревянная архитектура, которую специалисты называют "сибирским барокко".