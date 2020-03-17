"В связи со сложившейся ситуацией Росавиацией совместно с МИД России принимаются меры для получения необходимых разрешений у авиационных властей Черногории на выполнение полетов российским авиакомпаниям с целью вывоза граждан РФ с территории Черногории", — заявила "Интерфаксу" официальный представитель Росавиации.

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.

Во вторник "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Победа" сообщили о том, что не могут добиться от властей Черногории разрешения на вывоз из Тивата более тысячи своих пассажиров.