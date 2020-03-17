Для скорейшего решения вопроса, по его словам, компания обратилась за содействием в Росавиацию и министерство иностранных дел РФ.

"Аэрофлот" обладает всеми необходимыми провозными емкостями для немедленного вывоза пассажиров и готов выполнить чартерные рейсы на основании соответствующего разрешения. Мы очень надеемся на скорейшее урегулирование вопроса со стороны властей Черногории", — отметил Демин.

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.

Черногория продолжает оставаться единственной страной Европы, где так и не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.