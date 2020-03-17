Рейсы приостановлены с 18 марта по 1 мая.

Два рейса 17 марта в 21.20 и 23.50 из Хельсинки в Петербург будут доступны только для лиц с российским гражданством.

Кроме того, перевозчик позже добавил еще рейс 17 марта из Петербурга, отправление в 23:30, билеты доступны для граждан всех стран.

18 марта из Петербурга будет 4 рейса (6:15, 07:45, 11:00, 15:00) для пассажиров всех стран. Отменяется только отправление в 23:30.

Из Хельсинки 18 марта будут все 5 отправлений (08:00, 14:00, 15:15, 21:30 и 23:50) — только для граждан России.

Накануне стало известно, что в связи с ограничением пересечения границы между Эстонией и Россией и восстановлением пограничного контроля в странах Прибалтики с 16 марта ЗАО "Евролайнс" объявляет о временной приостановке всех автобусных рейсов, связывающих Россию с Эстонией и Латвией.

До 30 марта приостановлены рейсы между Петербургом и Таллином, до 14 апреля — Ригой, до 31 мая — Йыхви. Также до 14 апреля не будут осуществляться перевозки на маршруте Москва-Рига.

Компания уже связывается c пассажирами, у которых куплены билеты на период приостановки рейсов.

Lux Express Group основана в 1992 году и является оператором международных автобусных экспресс-линий. Компания обслуживает около 50 международных маршрутов. В частности, перевозчик осуществляет рейсы из Петербурга в Таллин, Вильнюс, Ригу, Тарту и Хельсинки, а также из Москвы в Таллин и Ригу.