"Иностранным гражданам, посещавшим указанные страны в течение последних 14 дней перед въездом в Турцию, отказывается во въезде в Турцию (они депортируются)", — отмечает посольство.

В аэропортах, портах и на некоторых сухопутных КПП страны проводится мониторинг въезжающих при помощи тепловизоров. При выявлении случая с подозрением на COVID-19 иностранный гражданин направляется в специальное медицинское учреждение для проведения необходимых анализов и возможного последующего помещения на карантин сроком на 14 дней, предупреждает российская дипмиссия.

В сообщении говорится, что по состоянию на вечер 17 марта в Турции зарегистрировано 47 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Турция не входит в перечень государств, не рекомендованных к посещению Роспотребнадзором и Ростуризмом в связи с угрозой безопасности жизни и здоровья по причине распространения COVID-19, напоминает посольство.