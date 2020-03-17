"По сообщению представителя авиакомпании Аэрофлот — Российские авиалинии на 20 марта запланировано прибытие самолёта большей вместимости для вывоза российских граждан на Родину",-говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как отметили в посольстве, для оформления на рейс необходимо явиться в офис авиакомпании, расположенный в аэропорту острова Тенерифе-Tenerife Sur. "Настоятельно призываем воспользоваться этой возможностью и в кратчайшие сроки вернуться в Россию",-подчеркнули в дипмиссии.

В понедельник дипмиссия сообщала, что на Тенерифе более 150 граждан РФ обратились в посольство после обострения ситуации с коронавирусом в Испании и прекращения авиасообщения с Канарами.

Как отмечает газета El Pais, за последние сутки число заболевших коронавирусом в Испании выросло сразу на 2 тыс. человек. Наибольшее число случаев зафиксировано в Мадриде — 4871. По данным Роспотребнадзора на 17 марта, число заболевших коронавирусом в Испании составляет почти 10 тыс. человек.