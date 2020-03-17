В частности, в письме ведомства, имеющемся в распоряжении агентства, сотрудникам баров, кафе и ресторанов вменяется в обязанность уточнять у посетителей, есть ли у тех простудные и респираторные заболевания, и не допускать таких лиц в зал обслуживания.

При этом допуск посетителей в залы обслуживания возможен только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами, в залах же необходимо обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра.

Предприятиям общепита также предписано усилить работу с персоналом "в целях выполнения указанных мер, а также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенную температуру тела, а также вернувшихся в течение последних 2 недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом".

Ведомство также считает важным, чтобы посетителям старше 60 лет "настоятельно рекомендовать воздержаться от посещения заведения общественного питания".