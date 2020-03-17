"Визы всех иностранцев, находящихся в стране, будут автоматически продлены до 10 апреля. Никаких штрафов за просрочку визы взиматься не будет", — говорится в сообщении.

По данным Госкомтуризма, на момент приостановки Узбекистаном 16 марта транспортного сообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса, в республике оставались иностранные туристы. В этой связи в настоящее ведется работа по организации чартерных авиарейсов для находящихся в Узбекистане иностранных граждан, а также для узбекистанцев за рубежом.

В настоящее время в республике установлен безвизовый режим сроком на 30 дней с 85 странами, в том числе, двусторонний — с Грузией и странами СНГ, включая Россию. Кроме того, с июля 2018 года установлен безвизовый режим на срок не более пяти суток для граждан почти 100 стран, следующих транзитом через Узбекистан.

В Узбекистане первый заболевший коронавирусом был выявлен 15 марта. Это была женщина, прибывшая из Парижа 11 марта. По данным министерства здравоохранения Узбекистана число зараженных СOVID-19 во вторник достигло 11 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах.