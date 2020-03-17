«С 18 марта международный аэропорт Бандаранаяке не будет принимать рейсы из-за рубежа в течение двух недель (по 31 марта). Под запрет не попадают только пассажирские рейсы на вылет из страны, грузовые и транзитные перевозки», — говорится в сообщении дипмиссии.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на Шри-Ланке сейчас находятся около 1,6 тыс. российских туристов.

Как отмечает газета Colombo Gazette, решение о приостановке международных авиаперелетов было принято в понедельник президентом страны и членами национального штаба по профилактике коронавируса для борьбы с распространением заболевания.

С 14 марта Власти Шри-Ланки в связи с пандемией прекратили выдачу виз иностранцам в аэропорту Коломбо.

По данным Роспотребнадзора на 17 марта, на Шри-Ланке зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом.

В 2019 году Шри-Ланку посетили 1,91 млн иностранных гостей, среди них – более 86,5 тыс. российских туристов, что на 34% больше, чем годом ранее.