"Сборы за изменение данных бронирования и переоформление билетов не применяются, если оно было оформлено до 31 марта 2020 года включительно. Сборы за отмену и возмещение средств не применяются, если бронирование было оформлено в период с 7 по 31 марта, независимо от даты поездки", — сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что пассажиры могут выбрать другую дату поездки в течение 11 месяцев от даты приобретения билета. Правило распространяется на всех направления Emirates.

"Тем не менее, в случае увеличения тарифа или размера применяемых налогов, связанных с переоформлением билета или изменением маршрута, необходимо будет доплатить", — отметили в Emirates.

В пресс-службе также добавили, что в связи с эпидемией коронавируса авиакомпания проводит полную дезинфекцию салонов всех самолетов, вылетающих из хаба Emirates в Дубае.