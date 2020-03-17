"Ранее польско-российскую границу не разрешалось пересекать пешком. Только на автотранспорте или велосипедах. Но после закрытия польской границы из-за СОVID-19 появилось несколько десятков человек, которые хотели вернуться в свою страну, но не имели никаких транспортных средств. Вот почему пограничники согласились пропустить пешеходов из двух стран", — рассказала она "Радио Ольштына".

По его словам, с минувшей субботы более 50 человек преодолели границу пешком. Подавляющее большинство составляли граждане России, возвращавшиеся на родину. Но были и несколько поляков, которые спешили домой.

Источник с российской стороны подтвердил, что границу Калининградской области временно можно пересечь пешком.

Как сообщалось, 15 марта Польша закрыла свои границы. Россия также закрыла границу. Движение разрешено лишь для грузового транспорта.

При этом с 7 по 9 марта границы региона в направлении Польши и Литвы пересекли около 37 тыс. Больше всего людей было на пунктах пропуска на границе с Польшей — 25 тыс. человек. Таможенники проверили порядка 16 тыс. легковых машин, а также 279 автобусов.