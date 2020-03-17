"В этой связи дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех категорий виз... Кроме того, приостанавливается оформление виз в форме электронного документа", — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что указанные ограничения не применяются в отношении аккредитованных или назначенных сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, а также членов семей указанных лиц.

Не распространяются ограничения и на водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, а также обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории РФ, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

"Предусмотренные меры обусловлены особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", — подчеркивается в комментарии.