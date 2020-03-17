"Британские путешественники теперь могут столкнуться с широко распространенными (в мире — ИФ) пограничными ограничениями и запретами на въезд", — заявил Рааб, выступая в парламенте.

"МИД всегда заботится о безопасности британских граждан, поэтому я принял решение, начиная с этого момента, рекомендовать подданным Великобритании не ездить без необходимости за границу. Предварительно эта рекомендация будет действовать в течение 30 дней", — добавил он.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал жителей королевства работать из дома, избегать пабов, клубов и театров.

По последним официальным данным, в Великобритании коронавирусом болеют 1 543 человека, умерли 35 человек.