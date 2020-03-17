"Отсрочка по налогам, в том числе платежам в социальные фонды, — дело крайне важное, как и освобождение на время туроператоров от взносов в "Турпомощь". Но следует еще разрешить туроператорам использовать средства фондов персональной ответственности для возврата денег туристам без ухода компаний с рынка, как это заведено сейчас", — рассказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По мнению Шпилько, в сфере кредитования турбизнесу также нужны каникулы. "Субсидирования процентной ставки может не хватить. Нужны прямые субсидии на поддержку занятости в индустрии туризма и гостеприимства. Иначе на улице могут оказаться десятки тысяч наших соотечественников, работающих на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства. И очень важно, чтобы налоговые и иные меры поддержки осуществлялись не только на федеральном уровне, но и в каждом регионе страны", — отметил он.

Почетный президент РСТ подчеркнул, что помощь должна была адресована не только туроператорам, но также турагентствам и гостиницам, которые остались и без тургрупп, и без корпоративных мероприятий, и без розничных клиентов.

В понедельник, 16 марта, правительство РФ приняло решение об организации отсрочки взыскания налоговых платежей для отраслей туризма и авиаперевозок. Следом правительство и Центробанк выпустили перечень мер, согласно которому туристические компании до конца года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности.