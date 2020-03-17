Согласно документу, курорт намерен инвестировать средства в производство и продвижение 26 серий мультипликационного фильма. При этом образы из нового сериала партнер впоследствии сможет использовать на территории курорта, официальном сайте и в других информационно-рекламных материалах.

«Роза Хутор – динамичный и популярный курорт, равно как и наши любимые герои Волк и Заяц. Легендарный мультфильм и вдохновляющее место отдыха для миллионов россиян во многом близки по духу, и мы уверены, что наше сотрудничество позволит создать действительно качественный проект», — отметила на церемонии подписания председатель правления киностудии «Союзмульфильм» Юлиана Слащева.

Как стало известно, визуальные образы главных героев, Волка и Зайца, будут существенно изменены, также добавятся новые второстепенные персонажи. Волк и Заяц будут по-другому одеты, поменяется их поведение и отдельные черты характера. Все герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению.

В свою очередь, председатель Совета директоров «Роза Хутор» Сергей Бачин отметил, что присутствие образов персонажей «Ну, погоди!» на территории курорта будет способствовать продвижению и развитию имиджа «Розы Хутор».

«Мы рады принять участие в создании продолжения «Ну, погоди!», и я уверен, что наша совместная работа позволит дать героям знаменитого мультсериала новую жизнь в современных реалиях», – сказал Сергей Бачин.

Он также сообщил, что помимо создания сериала киностудия «Союзмультфильм» с брендом «Ну, погоди!» станет официальным партнером ряда мероприятий на курорте «Роза Хутор», в том числе совместных проектов, рассчитанных на семейную аудиторию.

"Роза Хутор" – крупнейший в России горнолыжный курорт в поселке Красная Поляна в Сочи, построен к Олимпийским играм 2014 года. Протяженность трасс составляет более 100 км, здесь работают 29 подъемников и более 400 установок для производства искусственного снега.