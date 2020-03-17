«С 16 марта как все жители Вьетнама, так и иностранцы должны носить маски для лица в общественных местах, таких, как супермаркеты, аэропорты, автовокзалы и общественный транспорт. Маски можно купить в большинстве магазинов. Надевая маску, вы показываете, что серьезно относитесь к своей безопасности и безопасности окружающих», — пишет издание.

Как отмечает газета, Вьетнам с 7 марта ввел обязательную декларацию для всех въезжающих о состоянии их здоровья, которую можно было заполнить онлайн или в аэропорту по прибытии.

«С 17 марта изменилось правило заполнения формы медицинской декларации о состоянии здоровья по направлению Вьетнам. Теперь ее можно оформить только на сайте tokhaiyte.vn», — сообщает пресс-служба туроператора Anex Tour.

На сайте отмечается, что данные, которые должен заполнить иностранный гражданин, конфиденциальные и «предназначены только для отслеживания заболевания под управлением Национального руководящего комитета по профилактике Covid-19».

Напомним, Вьетнам с 15 марта закрыл въезд из стран Евросоюза и Великобритании, а также временно прекратил выдачу виз по прибытии для всех иностранцев в связи с эпидемией коронавируса. Эти правила не касаются въезда россиян во Вьетнам, поскольку для граждан РФ предусмотрен безвизовой въезд на 15 суток и повторный въезд не менее чем через 30 суток после окончания первого срока пребывания.

По данным Роспотребнадзора на 17 марта, во Вьетнаме зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусом.