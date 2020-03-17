"Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить проведение лабораторного исследования на Covid-2019 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывшим транзитом из стран Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудного заболевания", — говорится в постановлении Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации во вторник.