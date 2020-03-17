"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, все-таки есть шанс благополучно добраться и отдохнуть на Мальдивах: здесь по-прежнему безопасно, а тип отдыха «один остров/один отель» становится лучшей защитой от распространения COVID-19",- говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в офисе по туризму Мальдив, из-за коронавируса с 14 марта запрещены перемещения туристов между островами, в том числе, экскурсионные. Туристы, прибывающие на отдых, могут добираться до курортов из аэропорта Мале без каких-либо препятствий. Тем не менее, сообщение между островами временно приостановлено. "Курорты Villivaru и Farukolhu закрыты на карантин, но большая часть из 150 курортов страны работает в обычном режиме",- сообщили в организации.

Также в пресс-службе пояснили, что "большинство ранних бронирований не пострадает, а те, что были затронуты карантином, будут перенесены по согласованию с отдыхающими",- заявили в офисе по туризму Мальдив.

В организации напомнили, что Мальдивы закрыты для прибывающих из материкового Китая, Италии, Бангладеша, Ирана, Испании, трех регионов Германии (Баварии, Северной Рейн-Вестфалии, Бадем-Вюртемберга) и двух регионов Южной Кореи. Круизным судам запрещено швартоваться в любом из портов страны. Прямые рейсы из Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана отменены.

"В международном аэропорту Мале установлены тепловые камеры для проверки пассажиров",- добавили в пресс-службе.