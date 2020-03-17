Одним из первых для посетителей закрылся музей современного искусства "Гараж". Решение о закрытии директор музея Антон Белов объявил еще 14 марта. "Мы внимательно следим за ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и общаемся с коллегами из многих музеев мира по этой теме.... В ситуации возрастающего напряжения мы видим для себя только одну возможность минимизировать потенциальную опасность — на время приостановить публичную работу Музея, Образовательного центра, библиотеки и архива", — говорилось в обращении директора музея.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Согласно документу, до 10 апреля запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещение в них) — с числом участников более 50 человек единовременно.

После указа мэра Москвы решение о закрытии с 17 марта приняли многие музеи столицы: Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики и Дом-музей академика Сергея Королёва, Государственный музей Пушкина, Музей русского импрессионизма, Музей AZ и многие другие.

Музей-панорама "Бородинская битва", Музей "Кутузовская изба" и "Музей Героев Советского Союза и России" также приняли решение временно закрыть свои двери для посетителей с 17 марта.

Музей Москвы предложил посетителям присоединиться к их онлайн-проектам. "Мы надеемся сделать ваше виртуальное посещение нашего музея таким же насыщенным, как и реальное. Уже завтра вы сможете присоединиться к лекциям и детским занятиям, не выходя из дома", — сообщили в пресс-службе.

Мультимедиа Арт Музей (МАММ) также сообщил об отмене предстоящих мероприятий.

Кроме того, о закрытии сообщил Московский планетарий.

Преждевременно закрылась выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Манеже. Экспозиция должна была работать до 25 марта.

Первым среди федеральных музеев о закрытии объявил ГМИИ им. Пушкина. Своим посетителя он предложил посетить музей в виртуальном пространстве.

"Напоминаем, что мы всегда остаемся на связи онлайн. На странице Академии Пушкинского собраны короткие и увлекательные видео для всех желающих изучать историю искусств — эксклюзивные интервью, выступления директоров ведущих музеев мира. В приложении izi.Travel доступны бесплатные аудиогиды по постоянной экспозиции и зданиям музея, а также по прошедшим выставкам. Увидеть любимую картину или статую можно в любое время суток, совершив виртуальную прогулку по экспозиции музея", — сообщили в пресс-службе музея.

Продолжить работу решил Музей Булгакова. "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве в музее отменяются многолюдные мероприятия и экскурсии. Музей пока что открыт для индивидуального посещения ежедневно, кроме понедельника", — сообщили в пресс-службе музея.

Решение не закрываться на карантин также приняли Третьяковская галерея, Государственный исторический музей и Музеи Московского Кремля. Руководство музеев отказалось от проведения массовых мероприятий, вернисажей и лекций и усилило меры по профилактике распространения коронавируса.