"В связи с аннуляциями броней на размещение, в первую очередь, иностранных граждан, отменами и переносами мероприятий и ограничением деловых поездок внутри России загрузка гостиниц упала в несколько раз. Например, в Санкт-Петербурге и Москве в марте 2020 года она составляет 10-25% по сравнению с 68-75% в марте 2019 года. Падение произошло более чем на 50%", — сообщила Тюрина со ссылкой на данные Российской гостиничной ассоциации (РГА).

Она отметила, что Российская РГА при участии РСТ разработала меры финансовой поддержки гостиниц, санаториев, пансионатов и других средств размещения в условиях кризиса, обусловленного распространением коронавируса.

Среди них — освобождение средств размещения от уплаты налогов (на землю, на имущество, на доходы физических лиц) и платежей в социальные фонды (страхования и пенсионный) до 30 дня с даты отмены ограничений, установленных федеральными и региональными органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Также предлагается приостановить действие ст. 236 и 362 Гражданского кодекса РФ в части, регулирующей материальную, административную и уголовную ответственность за задержку выплаты заработной платы, и ввести каникулы на уплату коммунальных услуг до 30 дня с даты отмены ограничений, введенных из-за коронавируса.

В числе предложений также рефинансирование с помощью государственных гарантий существующих займов гостиниц и иных средств размещения с целью обеспечения кредитных каникул до конца текущего года (отсрочка по выплате процентов и самого кредита).

С помощью государственных кредитных учреждений предлагается предоставить беспроцентные займы с отсрочкой выплаты кредита на покрытие кассовых разрывов и обеспечение операционной деятельности.

Кроме того турбизнес просит отказаться или, как минимум, отложить разработку, рассмотрение и принятие нормативных актов, предполагающих увеличение финансово-административной нагрузки на бизнес, в частности, введения гостиничного сбора.

Как уточнила Тюрина, обращение с просьбой оказать поддержку гостиничному бизнесу РГА направила в правительство РФ, Минэкономразвития и Ростуризм.