"Акиматом города Алматы было принято решение о закрытии туристских объектов: Медеу (Медео), Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе, а также об остановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии по внутреннему туризму в Алматы и алматинской агломерации до стабилизации эпидемиологического фона COVID-19", — говорится в сообщении городских властей, распространенном во вторник.

В мэрии напомнили, что ранее управление туризма дало рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном.

В Казахстане с 16 марта на месяц введено чрезвычайное положение из-за коронавируса. Всего по состоянию на полдень вторника в Казахстане зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом: в Алматы — 11 случаев этой инфекции, еще 16 — в казахстанской столице.