Этот документ, где необходимо также указать свое имя и фамилию, дату рождения и адрес, можно скачать с сайта МВД, распечатать и заполнить. Если нет принтера, его можно написать от руки, сообщило международное французское радио.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что с полудня 17 марта во Франции вводятся ограничения на перемещения на срок минимум 15 дней. Нарушителей будут наказывать, заявил Макрон.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в 38 евро. В ближайшее время он будет увеличен до 135 евро.

Причин для того, чтобы выйти из дома, может быть пять: поход на работу в случае невозможности работать из дома. При этом при себе нужно иметь и документ, подтверждающий, что работа из дома невозможна.

Перемещения для покупки товаров первой необходимости в разрешенные точки продаж, визиты к врачу, неотложные семейные вопросы: помощь уязвимым людям и присмотр за детьми; краткие перемещения недалеко от дома, "связанные с личной физической активностью", но исключающие любые компании и собрания; выгул животных.

Ограничения на передвижения не коснутся некоторых профессий, в частности, медработников, журналистов.