Согласно сообщению, скоростные поезда "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки будут ходить до 18 марта. Время отправления последнего поезда из Хельсинки в 19:00, из Санкт-Петербурга в 20:30.

Последний поезд "Лев Толстой" сообщением Москва-Хельсинки выйдет из Хельсинки 18 марта в 17:44.

Покупатели, купившие билеты на отменённые поезда, получат полную компенсацию, сообщает финский железнодорожный концерн.

Граница между Финляндией и Россией будет закрыта для пассажирских перевозок как минимум до 13 апреля, отмечает компания. Изменения не затронут грузовые ж/д перевозки.