"Дорогие друзья! Как вам уже известно, в Москве запрещено проведение мероприятий в помещениях с участием более 50 человек единовременно. Поэтому мы приняли решение закрыть выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Западном крыле Новой Третьяковки до 10 апреля. Мы приносим извинения за возможные неудобства и искренне надеемся на ваше понимание в этот непростой для музея период", — сообщили в пресс-службе галереи.

Иммерсивная выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" открылась в Третьяковской галерее 22 февраля. В экспозицию включены произведения Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и многих других. В состав выставки вошли работы из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного центра современного искусства, Московского музея современного искусства, Музея истории денег (Гознак), Музея Кино, Нижегородского государственного художественного музея, Музея-заповедника "Абрамцево" и частных коллекций.