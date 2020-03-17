"Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации. Фактически возникают риски банкротств авиаперевозчиков, находящихся в сложном финансовом положении. У нас есть одна авиакомпания — "ЮТэйр" — которая находится в сложном финансовом положении", — заявил первый замглавы Минтранса РФ — руководитель Росавиации Александр Нерадько на заседании коллегии Росавиации во вторник.

"По оценке самих авиакомпаний, от закрытия направлений в Китай их упущенная маржинальная прибыль составила около 1,7 млрд руб. только за февраль 2020 года. Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится и до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются цифры свыше 100 млрд руб.", — заявил Нерадько.

Для поддержки авиаперевозчиков Росавиация предлагает сократить аэронавигационные сборы с авиаперевозчиков.

"Для реализации отраслевых мер поддержки авиакомпаний в 2020 году Росавиация предлагает рассмотреть вопрос о фактическом обнулении сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов российских авиакомпаний в районах аэродромов Дальневосточного федерального округа и Арктики, а также на маршрутах организации воздушного движения между ними, что позволит снизить себестоимость перевозки. Также Росавиация предлагает в других регионах снизить аэронавигационные сборы на 50%", — сказал Нерадько.

Ситуация с коронавирусом может отразиться и на безопасности полетов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров, отметил чиновник. Это повлияет и на доставку запчастей воздушных судов, "если грузоперевозки сократятся также, как и пассажирские".

"В целом сейчас Минтранс, Росавиация готовят комплексный план поддержки не только авиакомпаний, но и аэропортов, и других организаций отрасли", — заключил Нерадько.