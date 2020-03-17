"Никаких новых распоряжений нет", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Эрмитажа во вторник.

В Русском музее подтвердили, что учреждение пока также открыто для посетителей. "Мы будем оперативно информировать граждан, если что-то изменится", — отметил представитель музея.

Как сообщалось, в понедельник до 31 марта закрылся для посещения реставрационно-хранительский центр Эрмитажа "Старая деревня" в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий.

Ранее Эрмитаж информировал, что не планирует в ближайшее время проводить культурно-массовых мероприятий с численностью более 1000 человек. Посещаемость музейного комплекса регулируется Службой музейной безопасности и техническими средствами, которые препятствуют массовому скоплению посетителей.

"Эрмитаж стремится к тому, чтобы выставочные планы музея не изменились. На данный момент мы планируем, что все наши выставки будут открываться по ранее утверждённому расписанию, однако торжественные церемонии открытия этих выставок с приглашением гостей проводиться не будут", — отмечалось в сообщении музея.