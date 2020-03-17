Пакет, возможно, будет включать в себя кредиты, которые будут гарантированы государством, гранты и другие меры, включая освобождение от налогов, рассказали газете ее источники.

Отраслевая ассоциация Airlines for America предложила предоставить $8 млрд в виде гарантий и грантов грузоперевозчикам, аэропортам.

В воскресенье чиновники ЕС также заявили о разработке мер поддержки авиаперевозчиков, о которых может быть объявлено в ближайшие дни. Власти Нидерландов и Франции готовы поддержать франко-нидерландскую Air France-KLM.

Ситуация для авиакомпаний усугубляется в связи с новыми запретами на поездки и падением спроса. Президент США Дональд Трамп, в частности, решил расширить список европейских стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки из-за распространения COVID-19, включив в него Великобританию и Ирландию.