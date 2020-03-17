"ANEX Tour сообщает о восстановлении чартерной программы в Доминикану из Москвы и Санкт-Петербурга и восстановлении всех ранее аннулированных заявок по данному направлению. Вопрос с восстановлением рейсов из других городов будет решен в ближайшие дни", — сообщила пресс-служба туроператора.

Как отметили в компании, ближайший вылет из Москвы 17 марта перенесен с утра 10.40 на вечер 20.05, чтобы "все турагентства смогли предупредить туристов и те имели возможность спокойно собрать вещи и добраться в аэропорт Внуково", — пояснили в Anex Tour.

"Экстренный вывоз туристов, находящихся в Доминикане, отменяется, и они продолжат отдыхать как запланировано ими изначально. Соответствующее уведомление уже отправлено принимающей стороне, которая доведет данную информацию до гидов, отелей и туристов", — подчеркнули в пресс-службе туроператора.

Турагентства, которые уже успели перебронировать заявки на какие-то другие направления, могут сохранить изменения или восстановить туры в Доминикану без фактически понесенных расходов.

Утром 16 марта появилась информация о решении Доминиканы прекратить авиасообщение с Россией до 15 апреля с целью остановить распространение коронавируса. В свою очередь,авиакомпания AZUR air объявила об эвакуации всех своих пассажиров из Доминиканы до 20 марта.