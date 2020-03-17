"На период действия режима запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия", — сказал премьер Крыма Юрий Гоцанюк, слова которого приводятся в сообщении.

При этом он уточнил, что вопрос о массовых мероприятиях, запланированных на 18 марта в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, прорабатывается, решение будет принято в ближайшее время.

Председатель правительства уточнил, что ограничения носят профилактический характер и не касаются функционирования сферы социального обслуживания.

"Школы, детские сады, магазины, больницы и поликлиники продолжат работать в штатном режиме, при этом, безусловно, следует уделять повышенное внимание гигиене и санитарии, дополнительным мерам предосторожности", — сказал Гоцанюк.

Как сообщалось, в понедельник власти Крыма решили выйти с инициативой о закрытии российско-украинской границы на территории полуострова. До этого из-за коронавируса был перенесен с 23-25 апреля на неопределенный срок Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), студенты вузов переведены на дистанционное обучение.

На данный момент в Крыму официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.