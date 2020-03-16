"Здоровье и безопасность людей, работающих и посещающих Статую Свободы (остров Свободы) и остров Эллис — это наш первостепенный приоритет", — говорится в заявлении национальной службы парков, разменном на сайте.

Дата возобновления работы национального памятника США на данный момент не определена, отмечается в сообщении.

Ранее американский Капитолий, Белый дом и штаб-квартира ООН в Нью-Йорке прекратили проводить экскурсии для туристов.

О своем закрытии также сообщили Диснейленды в городах Орландо и Анахайм, парк развлечений Universal Studios в Голливуде, театры на Бродвее, театр Метрополитен-опера, а также крупнейшая сценическая площадка в столице США — "Кеннеди Центр".