"Начиная с полудня завтрашнего дня границы ЕС будут закрыты в течение следующих 30 дней", — сказал президент в телеобращении к нации.

Он уточнил, что закрыты также будут границы Шенгенской зоны.

Как сообщалось, по состоянию на 7:00 мск понедельника, во Франции зафиксировано 5,437 тыс. случаев заболевания, 127 человек скончались.

Во Франции в рамках борьбы против коронавируса с воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.