"Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности", — говорится в сообщении в фейсбуке зоопарка в понедельник.

Однако желающие могут бесплатно следить за большими пандами Жуи и Диндин в онлайн-трансляции на сайте зоопарка, а со вторника — из борнейскими орангутанами, равнинными гориллами и белыми медведями.

Просветительская деятельность зопарка тоже не прекратится, кружкам Московского зоопарка карантин работать не помешает, а открытый лекторий будет переведен в режим онлайн-трансляций в социальных сетях. Биологический кружок "Манулята" и кружок английского языка "Начинающий путешественник" будут функционировать в онлайн-режиме.

Остаются открытыми для посещения Центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал Зоопарка в Великом Устюге.