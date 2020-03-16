По его словам, в результате несчастного случая еще несколько альпинистов пострадали, они доставлены в больницу.
"Обстоятельства уточняются, следователи и прокуратура проводят проверки", — сказал он.
В свою очередь, в ГУ МЧС России по Мурманской области подтвердили, что спасатели выезжали на помощь зарегистрированной группе альпинистов в Хибинах.
По данным спасательного ведомства, организованные группы альпинистов занимались восхождением, по одна из групп спровоцировала сход лавины. В результате под лавину попали трое альпинистов.
"Один из них, 1992 г.р., приехавший из Санкт-Петербурга, погиб, двое других, 1993 и 1998 г.р., — получили травмы различной степени тяжести", — сообщили в региональном главке МЧС.